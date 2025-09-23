Мир
20:26, 23 сентября 2025Мир

Трамп раскритиковал Лондон из-за желания «перейти на законы шариата»

Трамп раскритиковал мэра Лондона Хана из-за желания перейти на законы шариата
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: imago-images.de / VANESSA CARVALHO / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, в частности якобы желание мэра Лондона Садика Хана «перейти на законы шариата». Об этом он рассказал, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я смотрю на Лондон, где ужасный мэр, а город так изменился. Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — сказал американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что Европа «разрушает свои же» страны своей миграционной политикой. «Нелегальные мигранты хлынули в Европу, и никто ничего не делает, чтобы выдворить их. Так продолжаться не может», — добавил он.

Ранее президент США задался вопросом, зачем существует ООН и какая у нее цель. Во время выступления на сессии Генассамблеи он заявил, что всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

.
