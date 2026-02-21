BZ: «Северные потоки» могут запустить под руководством США, ведутся переговоры

Нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут снова запустить, на этот раз в обход Евросоюза, передав руководство Соединенным Штатам. «Закулисные» переговоры о судьбе трубопроводов уже стартовали, об этом стало известно немецкой газете Berliner Zeitung (BZ).

Издание ссылается на источники Le Monde diplomatique, которые заявили о начале неформальных переговоров по новому руководству Nord Stream, их проводят без общественного контроля.

Анонимный истончик Le Monde, близкий к «Газпрому», утверждает, что Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Среди прочих, обсуждается сценарий возобновления работы газопроводов в партнерстве с американцами.

Эту информацию пока невозможно проверить, отмечает издание. Но логично допустить ее достоверность, поскольку в современной полититике энергетика остается инструментом давления и торга.

Цель Вашингтона — не только навязать поставки своего СПГ в Европу или не допустить сближения РФ со странами Европы. Возможно, он добивается равширения присутствия и контрроя над энергетической инфраструктурой везде, где сможет.

В феврале 2025 года заявку на участие в возможных торгах по Nord Stream подал американский инвестор Стивен Линч, который тогда объяснил свой шаг правительству тем, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом». Он добавил, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на ранней стадии его подготовки. Были раскрыты и другие подробности диверсии.