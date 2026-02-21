Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:58, 21 февраля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о старте закулисных переговоров о судьбе «Северных потоков»

BZ: «Северные потоки» могут запустить под руководством США, ведутся переговоры
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут снова запустить, на этот раз в обход Евросоюза, передав руководство Соединенным Штатам. «Закулисные» переговоры о судьбе трубопроводов уже стартовали, об этом стало известно немецкой газете Berliner Zeitung (BZ).

Издание ссылается на источники Le Monde diplomatique, которые заявили о начале неформальных переговоров по новому руководству Nord Stream, их проводят без общественного контроля.

Анонимный истончик Le Monde, близкий к «Газпрому», утверждает, что Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Среди прочих, обсуждается сценарий возобновления работы газопроводов в партнерстве с американцами.

Эту информацию пока невозможно проверить, отмечает издание. Но логично допустить ее достоверность, поскольку в современной полититике энергетика остается инструментом давления и торга.

Цель Вашингтона — не только навязать поставки своего СПГ в Европу или не допустить сближения РФ со странами Европы. Возможно, он добивается равширения присутствия и контрроя над энергетической инфраструктурой везде, где сможет.

В феврале 2025 года заявку на участие в возможных торгах по Nord Stream подал американский инвестор Стивен Линч, который тогда объяснил свой шаг правительству тем, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом». Он добавил, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на ранней стадии его подготовки. Были раскрыты и другие подробности диверсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские блокируют переговоры». Чем недоволен Зеленский и чего ждет от следующей встречи?

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Клебо оценил прогресс Коростелева

    Британский журналист восхитился дерзким заявлением Медведева о Каллас

    «НАТО возвращается к истокам». Почему США не пригласили Украину на саммит Альянса и чего Вашингтон добивается от союзников?

    Украина показала худший результат в истории на зимних Играх

    «Это, можно считать, переработка вторсырья». Зачем богатые американки закачивают в грудь и ягодицы жир покойников

    Стало известно о старте закулисных переговоров о судьбе «Северных потоков»

    Армия России пробила оборону ВСУ по трассе к Славянску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok