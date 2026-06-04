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15:44, 4 июня 2026Авто

Водитель на иномарке на скорости влетел в крупный подмосковный гипермаркет

В Истре 60-летний водитель на Renault влетел в торговый зал гипермаркета «Лента»
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В подмосковной Истре автомобиль Renault на высокой скорости влетел внутрь гипермаркета «Лента». Машиной управлял 60-летний водитель, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, автомобиль пересек парковку, пробил металлические ограждения, стеклянную витрину и стенды. Остановилась машина только внутри торгового зала. В результате происшествия пострадал один человек. Источник сообщает, что это был покупатель. По данным портала Истра.рф, речь о сотруднике магазина. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала молодого человека в больницу.

В магазине повреждены кассовая зона и стеллажи, а пол усыпало осколками разбитого стекла. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что известный российский футболист оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Лучший бомбардир в истории отечественного футбола — 37-летний нападающий Артем Дзюба — рискует столкнуться с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов из-за того, что не спешит гасить выписанные за полгода штрафы.

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