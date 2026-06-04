ПМЭФ-2026. День второй

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15:41, 4 июня 2026Мир

Дмитриев рассказал о попытках Европы помешать восстановлению мира на Украине

Дмитриев: Европа и Великобритания мешают восстановлению мира на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Европа и Великобритания мешают восстановлению мира на Украине. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Не прекращаются попытки вброса, что что-то там замедлилось и так далее. Это связано с попыткой европейцев и британцев влезть, помешать восстановлению мира на Украине на условиях, которые озвучила Россия», — сказал он.

Дмитриев на полях ПМЭФ также отметил, что в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине есть значимый прогресс, несмотря на попытки срыва этого диалога.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Европа не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за враждебной позиции по отношению к Москве. При этом он подчеркнул, что если у европейских стран будут конструктивные идеи в этом вопросе, они должны их высказать России. Дипломат добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи.

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