Под Москвой школьница прогулялась по участку и получила химический ожог

В Дмитровском округе школьница прогулялась по участку и получила ожог из-за борщевика

В Дмитровском округе Подмосковья восьмилетняя школьница прогулялась по участку и получила химический ожог из-за борщевика. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, девочке попал в правый глаз сок от скошенного опасного растения. Ребенка пришлось госпитализировать.

Врачи назвали состояние учащейся средней степени тяжести.

До этого ведущий научный сотрудник научно-методического отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений, доктор сельскохозяйственных наук Софья Железова предложила бороться с нашествием борщевика в России с помощью лазера. Специалист разъяснила, что ни один из способов не позволит полностью искоренить борщевик с первого раза — для этого понадобится два-три сезона сочетать разные методы борьбы с ним с условием, что семена не будут заноситься с соседних участков.