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19:28, 18 июля 2026Спорт

Президент ФИФА назвал ЧМ-2026 величайшим событием в истории человечества

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2026 величайшим событием в истории человечества
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2026 величайшим событием в истории человечества. Об этом сообщает Sky News.

«Каждый сотрудник Белого дома, представители городов и штатов внесли вклад в создание радостной атмосферы. Это величайший чемпионат мира, это величайшее социальное событие, свидетелем которого когда‑либо становилось человечество», — сказал он.

Инфантино выступил в «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке вместе с президентом США Дональдом Трампом. Глава ФИФА также прокомментировал предстоящий финал между сборными Испании и Аргентины. «Этот финал — благословение от футбольных богов. Будут Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся игроки. Это невероятно. Это две лучшие команды. Они заслужили участие в этом финале и играли исключительно хорошо. Попасть туда было непросто. Участвовали 48 команд», — сказал Инфантино.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) отказались наказывать президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за возможное нарушение политического нейтралитета. Под этой формулировкой, в частности, подразумевается отмена красной карточки американскому форварду Фоларину Балогуну. Игрок был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, после чего он получил дисквалификацию на одну игру. Из-за отмены красной карточки дисквалификация была снята, и Балогун смог выйти на поле в матче следующего раунда плей-офф с Бельгией.

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