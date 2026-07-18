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19:21, 18 июля 2026Россия

Раскрыто состояние отравившихся в Ставрополье россиян

Минздрав Ставропольского края: Более 50 отравившихся гостей базы отдыха госпитализированы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Более 50 отравившихся гостей базы отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — утверждается в публикации.

По данным Минздрава, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Ранее стало известно, что причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стал возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в продуктах.

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