Раскрыто состояние отравившихся в Ставрополье россиян

Минздрав Ставропольского края: Более 50 отравившихся гостей базы отдыха госпитализированы

Более 50 отравившихся гостей базы отдыха «Золотые пески» в Ставропольском крае госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — утверждается в публикации.

По данным Минздрава, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Ранее стало известно, что причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стал возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в продуктах.