Герасимов рассказал о попытках ВСУ пробиться в Купянск

Герасимов рассказал о попытке ВСУ пробиться в западную часть Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно попытались пробиться в западную часть Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По словам Герасимова, подразделения ВСУ на купянском направлении попытались прорваться в западную часть Купянска и выбить части ВС России на восточный берег реки Оскол. Однако российские войска отразили контратаки и в настоящий момент продвигаются в направлении Шевченково.

«В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол», — рассказал также начальник Генштаба.

Герасимов сообщил о взятии под контроль населенного пункта Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, подразделения 3-й армии ВС России продолжают наступление на славянско-краматорском направлении.