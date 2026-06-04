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15:44, 4 июня 2026Россия

В России оценили шансы на улучшение отношений Москвы и Вашингтона

Депутат Новиков: Ожидание улучшений отношений России и США — большая наивность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ожидание улучшений отношений России и США является большой наивностью. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, его слова приводит «Говорит Москва».

«Мы видим правоту тех российских экспертов, кто всегда указывал, что питать иллюзии на потепление, связанные с потеплением отношений между Вашингтоном и Москвой, было бы большой наивностью», — пояснил он.

Депутат напомнил, что Россия является главной угрозой с точки зрения стратегов Североатлантического альянса, а США до сих пор находятся в составе НАТО.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал информацию о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания готовятся к возможной войне с Россией. По его словам, европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.

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