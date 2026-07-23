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Силовые структуры
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16:30, 23 июля 2026Силовые структуры

Отшельнику-экстрасенсу вынесли приговор за попытку расправы над экс-возлюбленной в Москве

В Москве суд приговорил отшельника-экстрасенса к 11 годам колонии за попытку убить женщину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за попытку расправиться с экс-возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следствие и суд установили, что 24 марта 2025 года мужчина отключил от электроснабжения квартиру, в которой жили его экс-возлюбленная и ее родители, и стал ждать, когда кто-то из них выйдет на лестничную клетку. Первой вышла экс-сожительница — мужчина хотел выстрелить в нее из автомата Калашникова, но произошла осечка.

На помощь дочери вышел отец. Он оттолкнул мужчину, завел дочь в квартиру и запер дверь.

Как стало известно РИА Новости, во время обысков у мужчины нашли чехословацкий пистолет-пулемет, а на допросе он заявлял, что является отшельником-экстрасенсом.

Ранее сообщалось, что в Архангельске задержали жителя за домогательства к ребенку на остановке.

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