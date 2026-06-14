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04:42, 14 июня 2026Интернет и СМИ

Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас

Euronews: Фон дер Ляйен может стоять за планами лишить Каллас поста главы евродипломатии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом написало издание Euronews.

В статье указали, что между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, нарастает напряженность между фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой. По мнению авторов, глава ЕК превысила свои полномочий, поскольку не раз комментировала внешнюю политику. Подобные действия подорвали позицию Каллас на посту главы евродипломатии.

«На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей», — заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

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