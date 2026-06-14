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05:12, 14 июня 2026Мир

Глава Пентагона высказался об исключении из ведомства передового ИИ

Шеф Пентагона Хегсет заявил, что AnthropicAI выгнали из ведомства не зря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic прокомментировал их исключение из ведомства. Об этом он написал в социальной сети Х.

Хегсет подчеркнул, что AnthropicAI выгнали из Пентагона не зря.

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал он.

Ранее власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5.

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