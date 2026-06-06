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01:17, 6 июня 2026Мир

Британию уличили в двуличии после применения принципа «плохой России»

Вице-премьер Новак: Британия забыла про принцип «плохой России» на фоне дефицита нефти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Великобритания показала свою беспринципность в условиях, когда на глобальном рынке возник дефицит нефти. На фоне сложившейся обстановки авторы антироссийских санкций забывают о том, что применяли принцип «плохой России» и сознательно обрывали экономические отношения, следует из слов вице-премьера Александра Новака на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая"», — подчеркнул Новак.

Он также отметил, что такая ситуация побудила их вновь задуматься о покупке отечественного сырья, которое действительно востребовано на мировых рынках. Россия осуществила переориентацию торговых потоков в дружественные страны, когда недружественные ввели против нее ограничения, добавил вице-премьер.

В мае 2026 года сообщалось, что Лондон бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Речь идет о дизтопливе и авиакеросине, уточняется в медиа. 18 апреля подобное решение приняли также и в США.

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