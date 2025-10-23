Нарколог развеял главные мифы об алкоголе

Нарколог Исаев: Дорогой алкоголь столь же вреден, что и дешевый

Алкоголь высокого качества опасен для здоровья и в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть даже вреднее, так как выпиваются в больших количества. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

«Это один из самых опасных мифов. Любой алкоголь, независимо от его стоимости, является психоактивным веществом с доказанным токсическим и канцерогенным эффектом. Дорогой алкоголь может реже вызывать тяжелое похмелье из-за высокой степени очистки от сивушных масел, но его основное действующее вещество — этанол — одинаково вредно для клеток мозга, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем», — сказал Исаев.

Что касается укрепления здоровья с помощью алкоголя, добавил он, многочисленные масштабные исследования, в том числе опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, опровергли теорию о пользе малых доз.

Полезным алкоголь не бывает. Иногда в пользу якобы полезного алкоголя, например, красного сухого вина, приводят аргументы о содержании в нем антиоксидантов. Они действительно содержатся в вине, но в ничтожно малом количестве для достижения хоть какого-то терапевтического эффекта Руслан Исаев врач-психиатр, нарколог

Гораздо проще и безопаснее получать антиоксиданты из других безопасных продуктов: винограда, черники, орехов, отметил врач.

Вред алкоголя определяется не только крепостью, но и количеством выпитого, обратил внимание Исаев. Так как слабоалкогольные напитки пьются легче и чаще, то в результате в организм может поступить даже больше чистого этанола, чем при употреблении крепкого напитка, сообщил нарколог.

Скорость развития зависимости определяется не типом напитка, а регулярностью употребления, дозировкой и индивидуальными особенностями. Систематическое употребление пива или вина может привести к формированию алкоголизма так же быстро, как и употребление крепких напитков. Более того, пивной или винный алкоголизм часто развивается более незаметно и для самого человека, и для его окружения, что затрудняет раннее обращение за помощью Руслан Исаев врач-психиатр, нарколог

Говоря о передаче алкоголизма по наследству, он заявил, что такого гена не существует. По наследству могут передаваться особенности работы организма, которые становятся биологической предрасположенностью к развитию зависимости.

«Поэтому генетика — лишь фактор риска. Ребенок из семьи, где есть случаи алкоголизма, при условии правильного воспитания, информированности и здоровой социальной среды может никогда не столкнуться с этой проблемой. И наоборот, человек без семейной истории зависимостей может стать алкоголиком под влиянием окружения, стресса и регулярного употребления», — заключил Исаев.

Ранее биолог-онколог и профессор медицины Праноти Мандрекар предупреждала о том, что алкоголь наносит значительный вред здоровью, в том числе увеличивает риск многих видов рака. По ее мнению, спиртное — один из сильнейших канцерогенов, который оказывает негативное воздействие на мозг, сердце, сосуды, легкие и иммунную систему, независимо от того, употребляется ли он регулярно или только по особым случаям.