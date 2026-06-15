Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия

Нейробиолог Кокс: Черника и клубника способствуют здоровому долголетию

Нейробиолог Дэвид Кокс назвал любимый и доступный суперфуд, способствующий здоровому долголетию. Рекомендацию специалиста опубликовало Mirror.

«Изменения в рационе, независимо от того, 20 вам лет или 90, все еще могут существенно изменить ситуацию и подарить вам много лет здоровой жизни», — уверен Кокс. Он признался, что сам ради продления жизни старается ежедневно есть ягоды.

Своими любимыми вариантами суперфуда нейробиолог назвал чернику и клубнику. По его словам, эти ягоды стали ключевым компонентом его рациона. В них содержатся натуральные химические вещества, называемые салицилатами, которые помогают обезвреживать «клетки-зомби» и облегчают иммунной системе процесс избавления от них, объяснил нейробиолог.

Под клетками-зомби Кокс подразумевает поврежденные клетки, пострадавшие от внутренних или внешних факторов. Организм ежедневно избавляется от них через естественный процесс апоптоза (запрограммированной гибели) или путем регенерации.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что наибольший риск развития рака приходится на возраст от 65 до 85 лет. По его словам, в этом возрасте следует особенно тщательно следить за здоровьем.