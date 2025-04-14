Алкоголь назвали провокатором развития нескольких смертельно опасных заболеваний

Онколог Мандрекар: Алкоголь увеличивает риск рака горла, пищевода и печени

Алкоголь наносит значительный вред здоровью, в том числе увеличивает риск многих видов рака, предупредила биолог-онколог, профессор медицины Праноти Мандрекар. Она назвала крепкие напитки провокатором многих смертельно опасных заболеваний в беседе с Daily Mail.

Мандрекар заявила, что алкоголь — один из сильнейших канцерогенов, который оказывает негативное воздействие на мозг, сердце, сосуды, легкие и иммунную систему, независимо от того, употребляется ли он регулярно или только по особым случаям. В подтверждение своих слов онколог привела многочисленные исследования, установившие связь между употреблением спиртных напитков и раком горла, пищевода, печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника и молочной железы.

По ее словам, спиртные напитки провоцируют развитие рака из-за того, что, расщепляясь в организме, спирт образует вредные вещества, оказывающие токсичное действие на внутренние органы и провоцирующие внутреннее воспаление. Кроме того, при употреблении алкоголя образуются свободные радикалы, которые могут повреждать ДНК, из-за чего клетки мутируют и перерождаются в злокачественные.

Наконец, как отметила Мандрекар, спирт может спровоцировать дисбаланс гормонов, из-за чего увеличивается вероятность рака. Причем даже умеренное употребление слабоалкогольных напитков может повысить уровень полового гормона эстрогена, что может привести к образованию злокачественных опухолей в молочной железе. Врач подчеркнула, что опасным для здоровья считается даже небольшое количество алкоголя, например один бокал вина или коктейль.

Ранее хирург Александр Умнов назвал самые вредные сочетания с алкоголем. Наиболее опасным является сочетание спиртных напитков и наркотиков, поскольку вперемешку они оказывают эффект потенцирования, ускоряя разрушение систем организма, рассказал врач.

