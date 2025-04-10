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06:31, 10 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал самые опасные для организма сочетания с алкоголем

Хирург Умнов: Смесь алкоголя и наркотиков является самой опасной для организма
Юлия Сычева

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Смесь алкоголя с различными продуктами может оказать крайне токсичное воздействие на организм, особенно если спирт соединяется с запрещенными веществами, сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Наиболее опасным для организма является сочетание алкоголя и наркотиков, поскольку вперемешку они оказывают эффект потенцирования, ускоряя разрушение систем организма, рассказал хирург. Далее по токсичному воздействию Умнов назвал смесь алкоголя с кофе или энергетиками. В этом случае происходит перевозбуждение нервной системы, что приводит к повышенной агрессии и ускоряет риск развития сердечно-сосудистых патологий, пояснил врач.

«Алкоголь и сладости вместе разрушают поджелудочную железу. Алкоголь вызывает спазм сфинктера Одди, а шоколад —повышенную секрецию поджелудочной железы. Вместе это становится причиной панкреатита, который затем перетечет в панкреанекроз», — отметил Умнов.

Кроме того, нельзя закусывать алкоголь жирной или острой закуской и запивать сладкими напитками, считает хирург. В первом случае это может спровоцировать развитие язвы желудка и ожог пищевода, а во втором — тяжелое похмелье и повреждение печени, заключил Умнов.

Ранее Умнов рассказал о полезных свойствах бани. По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой системы за счет испарения воды под высокой температурой.

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