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18:28, 25 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали регулярно ходить в баню

Хирург Умнов призвал ходить в баню для укрепления сердечно-сосудистой системы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Баня способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и уменьшению воспалительных процессов в легких, считает хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Об этих и других полезных свойствах бани он рассказал «Известиям».

По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем за счет испарения воды под высокой температурой. Также он посоветовал регулярно ходить баню или сауну для очистки пор кожи и снижения уровня стресса и тревоги.

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Кроме того, по мнению Умнова, использование в парилке различных эфирных масел, например эвкалиптового или пихтового, помогает укрепить иммунитет и избежать простудных заболеваний. В то же время применение веников улучшает кровообращение, оказывает противогрибковое и антибактериальное действие, заявил врач.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин развеял известный миф о пользе бани. Мнение, что баня может вылечить все болезни, является заблуждением, заявил он.

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