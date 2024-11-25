Россиянам посоветовали регулярно ходить в баню

Хирург Умнов призвал ходить в баню для укрепления сердечно-сосудистой системы

Баня способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и уменьшению воспалительных процессов в легких, считает хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Об этих и других полезных свойствах бани он рассказал «Известиям».

По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем за счет испарения воды под высокой температурой. Также он посоветовал регулярно ходить баню или сауну для очистки пор кожи и снижения уровня стресса и тревоги.

Кроме того, по мнению Умнова, использование в парилке различных эфирных масел, например эвкалиптового или пихтового, помогает укрепить иммунитет и избежать простудных заболеваний. В то же время применение веников улучшает кровообращение, оказывает противогрибковое и антибактериальное действие, заявил врач.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин развеял известный миф о пользе бани. Мнение, что баня может вылечить все болезни, является заблуждением, заявил он.

