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18:22, 31 октября 2024Забота о себе

Врач развеял известный миф о пользе бани

Врач Кондрахин развеял миф о том, что баня лечит все болезни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Мнение о том, что баня может вылечить все болезни, является лишь мифом. Об этом заявил в беседе с Ura.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При любых заболеваниях лучшим решением будет поход к врачу, подчеркнул Кондрахин. «Лечения болезней в бане нет, но восстановительный период бани — да», — заявил врач.

По словам эксперта, баня является физиотерапевтическим методом. Однако при помощи одной только физиотерапии невозможно добиться полного излечения. Более того, людям с некоторыми заболеваниями баня и вовсе противопоказана. Например, посещать ее запрещено людям с онкологическими заболеваниями.

Также посещение бани запрещено людям с заболеваниями легких: бронхит, пневмония. По словам врача, это лишняя нагрузка на легочную систему, которая и так болеет. В случае обострения у человека хронических заболеваний банные процедуры могут усугубить состояние пораженных органов, что также чревато серьезными и даже опасными для жизни последствиями, объяснил врач.

Ранее психиатр развеяла распространенный миф о белой горячке. По слова врача, белая горячка при сильном опьянении — заблуждение. Это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены.

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