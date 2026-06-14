«Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

МО РФ: Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Минобороны РФ заявило, что Киев готовится к потере ключевых оборонительных позиций в Донецкой народной республике (ДНР), за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации.

По информации ВС РФ, высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили украинские власти приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий.

Несмотря на бравурные заявления о скором переломе на поле боя, Киев активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации Минобороны РФ

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос предрек, что Краматорск перейдет под контроль российских войск без боя из-за обрезания логистики украинской армии.

По его словам, после потери Константиновки вопрос Краматорска будет на повестке дня. ВС РФ смогут занять Славянск, гору Карачун и контролировать все подходы к Краматорску, не ввязываясь в городские бои.

Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке

Российские войска взяли под контроль более сотни зданий в Константиновке, отметили в Минобороны.

Там уточнили, что за сутки с 13 по 14 июня под контроль ВС РФ перешло 117 зданий, ВСУ понесли потери в количестве до 90 военнослужащих.

Российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте, добавило Минобороны.

Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города Минобороны РФ

Днем ранее в ведомстве рассказали, что российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке. Там отметили, что штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и Первомайском районе.

Киев начал вывозить семьи с детьми из Краматорска

Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска, рассказали в Минобороны.

Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года Минобороны РФ

Там связали это решение с изменением обстановки на линии фронта. Как отметили в ведомстве, высокие темпы продвижения подразделений группировки войск «Юг» в районе Константиновки вынудили украинские власти принять дополнительные меры и начать перемещение населения.

Кроме того, из Краматорска уже проводится эвакуация ряда промышленных предприятий и сотрудников в западные регионы Украины. В частности, сообщается о переносе мощностей Старокраматорского машиностроительного завода. Также, как утверждается, готовится эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, который занимается ремонтом и восстановлением бронетехники.

