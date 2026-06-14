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20:43, 14 июня 2026Бывший СССР

Киев начал эвакуировать из Краматорска завод по производству стволов для артиллерии ВСУ

Власти Украины начали эвакуировать машиностроительный завод из Краматорска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Украины начали эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод из Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что Киев приступил к эвакуации предприятия из-за высоких темпов продвижения Российской армии в Константиновке в ДНР. Отмечается, что на заводе осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, стало известно, что украинские власти готовят эвакуацию «Энергомашспецстали», которая производит оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергетических установок. Помимо этого, будет эвакуирован Новокраматорский машиностроительный завод, специализирующийся на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Уточнялось, что за ними последует утрата Украиной всей Славянско-Краматорской агломерации.

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