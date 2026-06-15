Аналитик Хеннингсен: Западные элиты теряют контроль над Европой

Западные элиты, не желающие мирного урегулирования конфликта на Украине, постепенно теряют контроль над Европой. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

По его словам, лидеры Запада придерживаются линии, согласно которой «злая Российская империя одержима экспансией», тем самым отказываясь от дипломатии, из-за чего никакого урегулирования на Украине не будет, «если только в Европе не произойдут внутренние политические потрясения».

«Даже Болгария теперь отошла в сторону — в Софии к власти пришло новое правительство, которое больше не поставляет оружие Украине. Центральная Европа и Балканы становятся особенно интересными, потому что это передовая линия украинского кризиса. Именно это имеет наибольшее значение, несмотря на все крики из Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя. И, кстати, из Осло», — подчеркнул Хеннингсен.

Ранее премьер Болгарии Румен Радев подтвердил, что страна прекратит поставлять оружие на Украину. «Мы уже достаточно отдали», — добавил он.