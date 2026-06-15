Обувь мужчин во время отдыха смутила пользователей сети

Блогерша Джессика Стейл из Лос-Анджелеса показала обувь парней во время отдыха и смутила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела ноги мужчин, которые пританцовывали на деревянном помосте. При этом многие из них были обуты в замшевые мюли в стиле немецкого бренда Birkenstock. «Обувь, которую парни сейчас носят в пляжных клубах», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 2,7 миллиона просмотров. «Когда замшевые мюли стали летней обувью?» «Мы переживаем эпидемию "биркенштоков"», «Я просто знаю, что у всех воняют ноги», «Если уж вы собираетесь надеть "биркенштоки" на пляж, то хотя бы выбирайте обувь с открытым носом», «Я чувствую запах этого видео», — заявили зрители.

Ранее в июне пользователи сети назвали детали в образах мужчин, которые их раздражают.