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15:17, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

Ведущий Привольнов, живущий в Израиле заявил, что влюблен в Тель-Авив
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PhotoXPress / Legion-Media

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший из России в Израиль, заявил, что ему нравится там. О жизни в этой стране ведущий рассазал YouTube-каналу Sheinkin40.

«Я как раз тот человек, который растворился в Израиле, и вдруг понял, что влюблен в Тель-Авив», — признался Привольнов.

Телеведущий добавил, что любит гулять по улице Шенкин, которую назвал «местной Европой».

Ранее Привольнов рассказал, тоскует ли по старой работе. Бывший ведущий отметил, что не скучает по временам, когда он работал в «Контрольной закупке».

До этого Привольнов поделился переживаниями из-за недвижимости в Израиле. Он заявил, что испытывает панику, размышляя о покупке жилья в стране.

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