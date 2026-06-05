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15:16, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

Ведущий Привольнов заявил о переживаниях из-за отсутствия недвижимости в Израиле
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России, рассказал о переживаниях из-за отсутствия недвижимости в Израиле. Тревогу по этому вопросу он раскрыл в интервью с блогером Ильей Варламовым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), видео доступно на YouTube.

Варламов в ходе разговора заявил, что у него нет недвижимого имущества за рубежом и он не рассматривает вопрос его приобретения. «А нет у тебя такого? У меня иногда паническая атака возникает: "Господи, а вот в старости, когда я не смогу зарабатывать, где я буду жить тогда?"» — спросил у блогера Привольнов.

Собеседник телеведущего в ответ выразил мнение, что владелец недвижимости может легко потерять ее до наступления старости.

Ранее Привольнов объявил, что планирует в будущем запустить свою программу на израильском телевидении. Для этого бывший ведущий Первого канала изучает иврит.

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