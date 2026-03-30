15:26, 30 марта 2026

Бывший ведущий «Контрольной закупки» захотел запустить свое шоу в Израиле

Ведущий Антон Привольнов заявил, что хочет запустить свою программу в Израиле
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий шоу «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший из России, захотел запустить свое шоу в Израиле. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Привольнов заявил, что изучает иврит и планирует в будущем запустить свою программу на израильском телевидении. «Я думаю, лет через семь — я себе даю такой временной промежуток — это все осуществится», — заявил он.

Ведущий также отметил, что перестал бояться изучения иврита. «Уже понимаешь, что все это понятно, математически выверено», — рассказал он о государственном языке Израиля.

Ранее Привольнов признался, что у него вызывает мурашки одна особенность жителей Израиля. По словам ведущего, израильтяне готовы помочь друг другу в трудную минуту.

До этого Привольнов пожаловался на то, что в Израиле прохожие часто припоминают ему работу на Первом канале. Ведущий добавил, что однажды поругался с незнакомцами, которые кричали ему вслед «контрольная закупка».

