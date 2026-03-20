18:23, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России ведущий назвал вызывающую мурашки особенность Израиля

Ведущий Привольнов заявил, что израильтяне помогают друг другу в трудную минуту
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России в Израиль, назвал удивляющую его особенность этой страны. В видео на YouTube-канале Sheinkin40 он заявил, что израильтяне помогают друг другу в трудную минуту.

Собеседник Привольнова, кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выразил мнение, что в период военных конфликтов люди показывают себя с худшей стороны. Ведущий с ним не согласился.

«Израиль другое доказывает. Как только здесь начинается неразбериха и война, все помогают друг другу так, что мурашки по коже [вызывает]», — заявил он.

Ранее о характере жителей Израиля высказался переехавший в эту страну юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он заявил, что израильтяне часто обманывают и ругают друг друга, но объединяются в сложные моменты.

