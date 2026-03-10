Реклама

Уехавший в Израиль Слепаков заявил об обманывающих друг друга людях

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Известный российский комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, заявил, что жители этого государства часто обманывают друг друга. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«Мне тут очень нравится... несмотря на то, что все друг друга страшно ругают и обманывают, они все равно очень сплоченные. Я этому учусь», — высказался юморист о израильтянах. Он добавил, что в Москве ему не хватало ощущения сплоченности людей.

Слепаков, живущий в Тель-Авиве, также отметил, что после переезда в Израиль стал более терпеливым и менее требовательным к определенным аспектам своей жизни.

В этой же беседе Слепаков заявил, что после переезда он испытывает ощущение неопределенности. Вместе с тем он заверил, что ему нравится жить в Израиле.

