Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала поругался с прохожими из-за своего шоу

Привольнов пожаловался на припоминающих ему «Контрольную закупку» прохожих

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, пожаловался на то, что прохожие припоминают ему работу в его шоу «Контрольная закупка». Об этом он рассказал в эфире канала Sheinkin40 на YouTube.

По словам Привольнова, он поругался с незнакомцами, которые на улице стали кричать ему вслед слова «контрольная закупка». «Я вел в России программу ежедневно на Первом канале в течение долгих лет. Программы нет уже шесть лет, жизнь изменилась, я живу в Израиле, а люди до сих пор считают, что я делаю "Контрольную закупку"», — посетовал он.

Ведущий также признался, что ему обидно из-за того, что его до сих пор ассоциируют с этим телепроектом.

Ранее Привольнов заявил, что не обнаружил на современном российском телевидении обаятельных ведущих. По его словам, он смотрит российские каналы, однако не может влюбиться ни в кого из коллег.