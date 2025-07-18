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09:16, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на невозможность влюбиться в коллег из России

Привольнов не обнаружил на российском ТВ ведущих, в которых можно влюбиться
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, живущий в Израиле, высказался о российском телевидении и пожаловался на невозможность влюбиться в коллег из России. В беседе с журналисткой Ириной Петровской на YouTube он заявил, что не обнаружил на современном отечественном ТВ обаятельных ведущих.

«Я сейчас смотрю российские каналы. Даже хочу в кого-то влюбиться, скажем так. Но вообще никак. Я не верю... Не могу», — сказал Привольнов.

Вместе с тем он назвал самой обаятельной женщиной на отечественном телевидении журналистку и медиаменеджера Татьяну Миткову. Петровская же сочла таковой Светлану Сорокину.

Ранее Привольнов выразил мнение, что его коллегам, которые остались и работают в России, приносит дискомфорт их известность. Телеведущий пояснил, что переживания, которые приносит популярность, заставляют человека постоянно пребывать в напряжении.

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