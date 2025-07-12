Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 12 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала назвал некомфортной жизни коллег в России

Ведущий Привольнов: Оставшимся в России коллегам приносит дискомфорт известность
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: PhotoXPress.ru / Legion-Media

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов заявил, что его коллегам, которые остались и работают в России, приносит дискомфорт их известность. Такое мнение он выразил в беседе с каналом «НО. Медиа из России», видео вышло на YouTube.

«Большинство моих коллег, которые сейчас там остаются и работают в России, чувствуют себя, особенно сейчас, очень некомфортно. Они постоянно думают: "Как я выгляжу, не снимает ли меня кто-нибудь"», — сказал Привольнов.

Телеведущий отметил, что переживания, которые приносит популярность, заставляют человека постоянно пребывать в напряжении. Он также назвал их причиной того, что качество жизни человека ухудшается.

Ранее Привольнов рассказал о насмешливом прозвище, которое в Израиле придумали для некоторых русскоязычных эмигрантов. По его словам, жалующихся на недостаток привычных комфортных условий релокантов в этой стране стали называть «тыквенным латте».

Перед этим бывший ведущий Первого канала пошутил о высоких ценах в ближневосточном государстве. Привольнов заявил, что в Израиле нет такого понятия, как дешевое такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород

    Эрдоган анонсировал комиссию для решения курдского вопроса

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала назвал некомфортной жизни коллег в России

    Шеф-повар Ивлев попал в базу «Миротворца»

    Американца арестовали за угрозы Трампу в интернете

    38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем

    Стало известно о возможном сроке для сбившего в Москве пешеходов водителя

    Президент Финляндии назвал необременительными расходы на НАТО

    Назван вызывающий самые сильные отеки алкоголь

    В Колумбии задержали главаря мафии Пепе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости