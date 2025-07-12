Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала назвал некомфортной жизни коллег в России

Ведущий Привольнов: Оставшимся в России коллегам приносит дискомфорт известность

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов заявил, что его коллегам, которые остались и работают в России, приносит дискомфорт их известность. Такое мнение он выразил в беседе с каналом «НО. Медиа из России», видео вышло на YouTube.

«Большинство моих коллег, которые сейчас там остаются и работают в России, чувствуют себя, особенно сейчас, очень некомфортно. Они постоянно думают: "Как я выгляжу, не снимает ли меня кто-нибудь"», — сказал Привольнов.

Телеведущий отметил, что переживания, которые приносит популярность, заставляют человека постоянно пребывать в напряжении. Он также назвал их причиной того, что качество жизни человека ухудшается.

Ранее Привольнов рассказал о насмешливом прозвище, которое в Израиле придумали для некоторых русскоязычных эмигрантов. По его словам, жалующихся на недостаток привычных комфортных условий релокантов в этой стране стали называть «тыквенным латте».

Перед этим бывший ведущий Первого канала пошутил о высоких ценах в ближневосточном государстве. Привольнов заявил, что в Израиле нет такого понятия, как дешевое такси.