Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала пошутил о ценах в стране

Бывший ведущий Первого канала Привольнов заявил, что в Израиле дорогое такси

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, пошутил о высоких ценах в стране. Об этом он высказался в выпуске подкаста Sheinkin40, доступном на YouTube.

Его собеседник, комик Гарик Оганисян, пожаловался, что потратил на такси 95 шекелей (примерно 2,2 тысячи рублей), тогда как в Армении эти услуги стоят намного дешевле. «В Израиле "закажу дешевое такси" — это, конечно, нет. (...) Тут лучше самокатами пользоваться. Тоже дорого, но ничего. А вообще ходить тоже нормально», — поиронизировал Привольнов.

Также, по словам бывшего ведущего Первого канала, в стране дорогая недвижимость. В частности, арендовать однокомнатную квартиру на одной из центральных улиц Тель-Авива Шейнкин можно за 3,5 тысячи евро в месяц (примерно 318 тысяч рублей).

Ранее Привольнов рассказал о частой жалобе эмигрантов. По его словам, люди, уехавшие из России, сетуют на то, что они не могут найти работу за рубежом.