Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала пошутил о ценах в стране

Бывший ведущий Первого канала Привольнов заявил, что в Израиле дорогое такси
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jose HERNANDEZ / Shutterstock / Fotodom

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, пошутил о высоких ценах в стране. Об этом он высказался в выпуске подкаста Sheinkin40, доступном на YouTube.

Его собеседник, комик Гарик Оганисян, пожаловался, что потратил на такси 95 шекелей (примерно 2,2 тысячи рублей), тогда как в Армении эти услуги стоят намного дешевле. «В Израиле "закажу дешевое такси" — это, конечно, нет. (...) Тут лучше самокатами пользоваться. Тоже дорого, но ничего. А вообще ходить тоже нормально», — поиронизировал Привольнов.

Также, по словам бывшего ведущего Первого канала, в стране дорогая недвижимость. В частности, арендовать однокомнатную квартиру на одной из центральных улиц Тель-Авива Шейнкин можно за 3,5 тысячи евро в месяц (примерно 318 тысяч рублей).

Ранее Привольнов рассказал о частой жалобе эмигрантов. По его словам, люди, уехавшие из России, сетуют на то, что они не могут найти работу за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

    Маск обвинил Трампа во лжи

    Предполагаемого распространителя детской порнографии поймали в российском регионе

    Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

    Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

    В России пройдет масштабный форум студенческих семей

    Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

    В ВСУ научились использовать ослов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости