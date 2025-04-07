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13:25, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о частой жалобе эмигрантов

Ведущий Привольнов заявил, что эмигранты жалуются на невостребованность
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, раскрыл одну из частых жалоб покинувших Россию эмигрантов. На эту тему он высказался в ходе онлайн-трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Собеседник Привольнова, писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что после отъезда из России он стал более востребован и много работает. Однако телеведущий назвал его случай нестандартным. «То, что я слышу, особенно от людей творческих профессий, что, конечно ж, востребованность не очень высокая [после эмиграции из России]», — отметил Привольнов.

Ранее бывший ведущий «Контрольной закупки» заявил, что после того, как многие комики уехали из России, юмористы, оставшиеся в стране, стали больше зарабатывать. Его собеседник, живущий в Израиле российский комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), согласился с этим.

Перед этим Привольнов рассказал о трудностях эмиграции. По словам ведущего, в первые три месяца жизни в Израиле ему приходилось принимать антидепрессанты.

Вот это да!
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