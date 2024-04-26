Уехавший из России экс-ведущий Первого канала рассказал о трудностях эмиграции

Ведущий Привольнов заявил, что после отъезда из России принимал антидепрессанты

Бывший ведущий телевизионных программ «Контрольная закупка» на Первом канале и «Звезды сошлись» на НТВ Антон Привольнов, уехавший из России, рассказал о трудностях эмиграции. Подробности он раскрыл в выпуске своего подкаста Sheinkin40, доступном на YouTube.

Привольнов заявил, что уехал в Израиль в августе 2022 года. По его словам, первые три месяца жизни в другой стране ему пришлось принимать антидепрессанты. «[Я думал]: "Что я здесь делаю? А какая это реальность?"», — описал он свое состояние.

Экс-ведущий Первого канала добавил, что подобные настроения испытывали многие россияне после того, как покинули родную страну.

Ранее известный в России стендап-комик Алексей Шупляков пожаловался на трудности жизни в европейской стране. Он заявил, что в Берлине, куда он уехал со своей возлюбленной, очень высокие цены на жилье.

Привольнов начал работать на телевидении в 2000 году. Он стал известен благодаря передаче «Контрольная закупка» на Первом канале, в которой оценивалось качество продуктов из магазинов. Программу он вел с 2006 по 2018 год. С 2021 по 2022 год он вел программу «Звезды сошлись» на НТВ вместе с Лерой Кудрявцевой.