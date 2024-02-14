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18:37, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Переехавший из России в европейскую столицу комик пожаловался на трудности

Кадр: Леша Шупляков / YouTube

Стендап-комик и блогер Алексей Шупляков, переехавший из России в Берлин, пожаловался на трудности жизни в европейской столице. Подробности он раскрыл в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

«Меня раз в месяц бесит тот факт, что я перевожу 1700 евро за квартиру», — высказался он.

Шупляков добавил, что по этой причине они вместе с возлюбленной хотели бы уехать из Берлина. Комик уточнил, что в качестве нового места жительства они рассматривают Испанию.

Ранее стендап-юморист Идрак Мирзализаде, также покинувший Россию, рассказал о трудностях эмиграции. По словам комика, ему все время приходится работать, чтобы покрывать необходимые для жизни расходы. Мирзализаде подчеркнул, что больше всего сложностей он испытывает, когда на его концерты приходит мало людей.

Шупляков выступает со стендап-концертами, а также вместе с комиком Александром Долгополовым ведет юмористическое шоу, выходящее на YouTube-канале «Разговорный жанр». Из России комик уехал в марте 2022 года.

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