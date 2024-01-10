Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:27, 10 января 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик пожаловался на сложности эмиграции

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, уехавший из России, заявил, что ему приходится постоянно работать, чтобы оплачивать необходимые расходы на жизнь. На сложности эмиграции он пожаловался в трансляции YouTube-шоу «Авторитет мысли».

Юморист признался, что ему особенно сложно, когда его стендап-концерты за границей оказываются невостребованными. «Ты такой [думаешь]: "Так, все, надо пойти учиться на плотника, не знаю, на программиста, быстро, срочно"», — передал он посещавшие его мысли.

Мирзализаде также отметил, что, будучи в эмиграции, должен постоянно работать, чтобы у него были деньги. По его словам, в Москве он мог себе позволить трудиться менее интенсивно.

Ранее комик рассказал об отвратительных концертах в карьере. Он назвал неудачными свои выступления в Барселоне.

Мирзализаде участвовал в передаче Stand Up на ТНТ с 2014 по 2015 год. В 2021 году нахождение юмориста в России признали нежелательным. Такое решение было принято из-за его шутки о русских, прозвучавшей в YouTube-шоу «Разгоны». Комику запретили въезд в страну, аннулировав его вид на жительство. Комментируя случившееся, Мирзализаде заявил, что шутка была вырвана из контекста.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Стилистка посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе

      Жителей Севастополя предупредили о тренировке расчетов ППДО

      Двое россиян ограбили банк с помощью подкопа

      Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

      Россию понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

      Врачи перечислили вызывающие мигрень продукты

      Россиянин уронил дерево на приятеля и стал фигурантом уголовного дела

      Электричка сбила трех человек в Москве

      Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости