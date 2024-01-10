Уехавший из России комик пожаловался на сложности эмиграции

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, уехавший из России, заявил, что ему приходится постоянно работать, чтобы оплачивать необходимые расходы на жизнь. На сложности эмиграции он пожаловался в трансляции YouTube-шоу «Авторитет мысли».

Юморист признался, что ему особенно сложно, когда его стендап-концерты за границей оказываются невостребованными. «Ты такой [думаешь]: "Так, все, надо пойти учиться на плотника, не знаю, на программиста, быстро, срочно"», — передал он посещавшие его мысли.

Мирзализаде также отметил, что, будучи в эмиграции, должен постоянно работать, чтобы у него были деньги. По его словам, в Москве он мог себе позволить трудиться менее интенсивно.

Ранее комик рассказал об отвратительных концертах в карьере. Он назвал неудачными свои выступления в Барселоне.

Мирзализаде участвовал в передаче Stand Up на ТНТ с 2014 по 2015 год. В 2021 году нахождение юмориста в России признали нежелательным. Такое решение было принято из-за его шутки о русских, прозвучавшей в YouTube-шоу «Разгоны». Комику запретили въезд в страну, аннулировав его вид на жительство. Комментируя случившееся, Мирзализаде заявил, что шутка была вырвана из контекста.