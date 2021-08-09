Популярный комик не признал вину по делу о возбуждении межнациональной вражды

Популярный стендап-комик Идрак Мирзализаде не признал вину в суде по делу о возбуждении межнациональной вражды. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Я не признаю вину, но раскаиваюсь», — сказал артист. Он также заявил, что его высказывание о русских, из-за которого возбуждено дело, носило антиксенофобский характер, а само выступление было сугубо юмористическим.

Ранее сообщалось, что против Мирзализаде возбудили административное дело. Как рассказала представитель прокуратуры Центрального административного округа Москвы Людмила Нефедова, комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Если Мирзализаде признают виновным, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

В конце июня неизвестные напали на комика в центре Москвы и жестоко избили его. Мирзализаде заявил, что причиной стали его шутки в программе «Разгоны», которые критики сочли русофобскими. Комик также посчитал, что действия нападавших были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода программы в эфир артиста начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Мирзализаде стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это стендапер ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывания.