Популярного комика вызвали в прокуратуру из-за «националистических» шуток

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде получил повестку о явке в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом стали выступления артиста, в которых якобы прозвучали шутки «националистического характера». Отмечается, что административных дел в отношении Мирзализаде пока не возбуждали.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на комика в центре Москвы и жестоко избили его. Мирзализаде заявил, что причиной стали его шутки в программе «Разгоны», которые критики сочли русофобскими. Комик также посчитал, что действия нападавших были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода программы в эфир артиста начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Мирзализаде стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это стендапер ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывания.