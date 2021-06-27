В Москве избили стендап-комика за оскорбление «русского народа»

В Москве жестоко избили стендап-комика Идрака Мирзализаде. Причиной нападения стали его высказывания в программе «Разгоны», в которой он якобы оскорбил «русский народ». Он прокомментировал произошедший инцидент в Instagram-посте и также в видео на YouTube-канале.

По словам артиста, 25 июня на него напали неизвестные в центре столицы и избили. Мирзализаде отметил, что их действия были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода эфира программы «Разгоны» блогера начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Мирзализаде стали называть «врагом народа» с русофобскими взглядами. На это он ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывание.

Комик также заявил, что сначала хотел игнорировать все происходящее, хоть и на протяжении нескольких месяцев пользователи соцсетей писали сообщения с угрозами и упреками в оскорблении «русского народа».

По его мнению, насилие — «не вопрос чести, это бандитизм». «Попав в эту ситуацию, я столкнулся с радикальными сообществами, которые систематически занимаются травлей обычных людей по половым, расовым и прочим признакам», — рассказал Мирзализаде. Он также добавил, что такие сообщества занимаются пропагандой ненависти и призывают к насильственным действиям.

В октябре прошлого года в сети также появилось видео нападения на Мирзализаде. Недовольная зрительница прерывала речь комика и задавала вопросы, в ответ на которые он несколько раз назвал ее «тупой ***». После этого женщина подошла к сцене, облила обидчика пивом, бросила в него бокал, а затем ударила рукой по голове. В это же время охранник держал мужчину, который тоже пытался побить комика.