Оскорбивший зрительницу и получивший по голове российский комик объяснился

Российский комик Идрак Мирзализаде, который во время выступления оскорбил зрительницу, а затем стал жертвой ее нападения и получил пивным бокалом по голове, объяснился. О подробностях инцидента он рассказал в интервью YouTube-программе «Вписка».

По словам комика, когда он был «посреди шутки», из зала начались выкрики. Мирзализаде спросил, что случилось, и девушка прокомментировала его предыдущую шутку. «А ты все это время об этом думала?» — ответил ей комик. Зал засмеялся, а зрительница начала говорить «что-то грубое».

Затем Мирзализаде сказал девушке, что она «тупая ***». «Для меня любой человек, который нагло перебивает и грубит, продолжает грубить — это тупая ***. Если я буду так делать, я тоже тупая ***», — объяснил свою позицию комик. Девушка в ответ предупредила артиста, чтобы он больше так не называл ее, однако он повторил оскорбление.

После этого зрительница выдвинулась к сцене и напала на Мирзализаде. Когда девушку увели, он не смог продолжить выступление из-за сильного волнения. Комик вышел на улицу и увидел, что ударившую его зрительницу и мужчину, который пытался вместе с ней прорваться к сцене, задержала Росгвардия. Мирзализаде сказал, что не имеет к ним претензий, однако оказалось, что пара не только напала на него, но и отказывалась платить и «плохо вела себя» на выступлении другого комика. Мирзализаде подчеркнул, что мужчина крикнул ему вслед: «Животное!»

Ранее в октябре в сети появилось видео нападения на Мирзализаде. Недовольная зрительница прерывала речь комика и задавала ему вопросы, в ответ он несколько раз назвал собеседницу «тупой ***». После этого девушка подошла к сцене, облила обидчика пивом, кинула в него бокал, а затем ударила рукой по голове. В это же время охранник держал мужчину, который тоже пытался ворваться на сцену и побить Мирзализаде.