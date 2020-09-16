Популярного комика затравили за шутку о жертве изнасилования на Первом канале

Популярному российскому комику Денису Косякову припомнили его выступление в передаче «Пусть говорят» на Первом канале в 2012 году. Об участии шоумена в программе написал пользователь Twitter с ником truesalo, после чего комика затравили его поклонники.

В выпуске передачи, которую в то время вел Андрей Малахов, обсуждали изнасилование 21-летней Альбины. Утверждалось, что насильником был личный шофер продюсера Бари Алибасова. Жертва насилия сидела в маске, чтобы скрыть лицо.

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Косяков присутствовал на программе в качестве одного из участников дискуссии, его представили как актера. Когда он получил микрофон, то сначала извинился и спросил, сколько длился половой акт, а когда узнал, то решил пошутить над насильником и Альбиной.

«Альбиночка, очаровательная! Не переживайте так. Человек за семь минут всего лишь, во-первых. А во-вторых, он не смог доставить удовольствие девушке. Он уже опозорен на всю страну!» — сказал Косяков. После этих слов она стала сильно плакать в студии.

В комментариях многие поклонники комика отметили, что ранее не знали об этом эфире. Косяков отреагировал на публикацию в Twitter. Артист подчеркнул, что это самое постыдное, что он делал в жизни. Косяков нецензурно выругался на себя и ту шутку, которую придумал тогда. «Это навсегда со мной, к сожалению», — заключил он.

В октябре 2019 года Косяков заявил, что его признание в любви к Москве выявило «много кретинов» среди либералов. Комик отметил, что эти «кретины» его разочаровали. В своем посте Косяков сравнил канадский город Торонто с Москвой и заключил, что российская столица лучше любого места, в котором он бывал.