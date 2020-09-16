На украинского комика напали из-за шутки о семье

На украинского стендап-комика, сценариста и ведущего проекта «Телебачення Торонто» Егора Шатайло напали неизвестные после его шутки о традиционной украинской семье. Об этом авторы проекта написали в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в Киеве перед концертом Шатайло. Нападавшие повалили мужчину на землю и брызнули ему в лицо из газового баллончика. В итоге комик отделался легкими травмами.

Как пишут коллеги из команды Шатайло, агрессию со стороны неизвестных вызвал анонс выступления юмориста. В нем тот пошутил «об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации». Поначалу, как утверждают коллеги сценариста, Шатайло стали угрожать в интернете, однако затем и напали вживую.

В начале августа сообщалось, что украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде. Она рассказала, что к ней в купе вломился незнакомый мужчина и стал бить Луговую, попытался ударить ее сына, а затем стал домогаться телеведущей.