Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко в Facebook.

«Он отметил, что разбирательство по этому делу будет полным и всесторонним. Справедливость есть и за нее стоит бороться!» — подытожил Геращенко.

Замглавы МИД также уточнил, что арестованный в прошлом был трижды судим: за угон автомобиля, хулиганство и кражу. Сейчас ему вменяются нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытка изнасилования.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал в поезде Мариуполь — Киев на украинскую телеведущую Анастасию Луговую. Мужчина ворвался в купе, где спали девушка и ее сын, стал избивать ее, а затем попытался ударить ребенка. В итоге Луговой удалось спрятаться в соседнем вагоне, а мужчину задержали.