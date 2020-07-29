Ведущая Алена Водонаева рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. В фильме «Водонаева. Исповедь», опубликованном на видеоплатформе PREMIER, ведущая призналась, что незнакомый мужчина изнасиловал ее, когда ей было 14 лет, и призвала родителей внимательнее следить за своими детьми.

Водонаева призналась, что в ее детстве была «неприятная история»: «В один из летних дней поехала печатать фотографии. Стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина», — рассказала ведущая. Он предложил подвезти ее, она согласилась и села к нему в машину. Когда Водонаева поняла, что они едут в другое место, а не забирать фотографии, ей стало очень страшно.

«Я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо, правильно, делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли что, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить? Это были 90-е, город Тюмень», — объяснила Водонаева. Она добавила, что была свидетелем страшных историй, в частности, была на похоронах подруги, которую изнасиловали и утопили в ванной. «Сейчас бы, наверное, я убежала», — сказала ведущая и подчеркнула, что в 14 лет была сильно напугана и не понимала, что ей делать.

«Он сказал: "Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины". Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности», — рассказала ведущая. По ее словам, в тот момент она боялась, что мужчина может убить ее. После изнасилования он отвез ее на то же место, где они встретились. Водонаева призналась, что побоялась рассказывать родителям о случившемся.

Ведущая подчеркнула, что не любит вспоминать эту историю, однако задумалась о ней после рассказа экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина об изнасиловании, когда он был ребенком. «Такими историями мы можем помочь многим молодым родителям больше внимания уделять своим детям», — объяснила Водонаева и уточнила, что ее сын никогда не ходит один во двор.

«Будет хорошо, если у кого-то будет хватать смелости рассказывать об этом. Это стремная история. То, что я сейчас ее рассказала, — это уже большое дело для других», — резюмировала Водонаева и выразила уверенность в том, что подобные истории приносят пользу людям.

Костюшкин рассказал, что пережил сексуальное насилие, когда ему было восемь лет, в интервью для шоу «Алена, блин». По словам певца, незнакомый мужчина, который изнасиловал его и друзей, угрожал убить их. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет. Певец отметил, что после признания некоторые стали его «поливать грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду».