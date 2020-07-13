Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта из-за отсутствия воды

Российская телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на мэра Геленджика. По ее словам, Алексей Богодистов не справляется со своими обязанностями, поскольку у жителей курортного города нет воды в квартирах. Об этом экс-участница «Дома-2» написала в своем Instagram.

Телеведущая рассказала, что три года назад купила здесь квартиру родителям за «приличные деньги». Позже Водонаева приобрела недвижимость в Геленджике уже для себя и сына Богдана. Жилье видовое — расположено на последнем этаже. В квартире есть большая терраса, выходящая на три стороны, две из них смотрят на море и на горы. «Я даже сейчас свою машину продаю в том числе и для того, чтобы закрыть всю сумму окончательно», — сообщила телеведущая.

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Однако в квартирах у людей нет воды: ее дают только в определенные часы или могут не дать вовсе. Водонаева сообщила, что недавно ее мама просидела без воды двое суток. «Чтобы помыться и приготовить еду, люди стоят в очередях с баклажками, в том числе пенсионеры. Мэр города (а на деле глухой деревни) обещает уже который год разобраться с обеспечением граждан водой, но на деле — то, что вы видите на фото. Все это, конечно, вызывает у меня шок, вроде город, вроде курортный, вроде на море, но без воды в квартирах», — возмутилась телеведущая.

Она напомнила, что Богодистов ранее материл свою помощницу во время прямой трансляции в Instagram, и усомнилась в его эффективности на должности мэра. «Алексей, вы не справляетесь с вашей работой или что? Когда я не справляюсь со своей, Алексей, я меняю работу. Зачем же взваливать на себя непосильную ношу и полномочия, которые невозможно вывезти?» — написала Водонаева.

«Тем временем, жителям ЖК легче просто вырыть колодец во дворе, чем дождаться помощи. Поскольку чиновники не в силах ничего сделать, я обращаюсь в управляющую компанию нашего ЖК — «Каскад» — в надежде, что мое публичное обращение к ним как-то ускорит ситуацию и жителям дадут воду. Больно осознавать, что моя мама и другие жители нашего двора в данный момент стоят с ведрами в очереди за водой», — подытожила ведущая.

Текущий год стал одним из самых засушливых в истории Геленджика. Температура держится на уровне 40 градусов по Цельсию, а продолжительных дождей не было в течение полугода. В связи с этим многие города Краснодарского края перешли на подачу воды по графику.

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