Российская чиновница описала время до маткапитала словами «жили и не скулили»

В Саратовской области местная чиновница Лидия Бузовчук прокомментировала в соцсети запись о материальной помощи семьям с детьми, описав время до материнского капитала в России словами «жили и не скулили», сообщает ТАСС.

По информации агентства, Бузовчук высказалась во «ВКонтакте» под именем Лидии Прозоровой. Узнать ее удалось по фотографиям в профиле. Чиновница в своем комментарии отметила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По ее мнению, вместо маткапитала государство должно помогать пенсионерам.

В пресс-службе администрации Энгельсского района агентству сообщили, что по факту инцидента была проведена проверка. Бузовчук отстранили от должности исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив.

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