Российским семьям с детьми помогут миллиардами рублей

Размер помощи российским семьям с детьми в России составит около 200 миллиардов рублей. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, 140 миллиардов рублей из общей суммы пойдут непосредственно на поддержку семей, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.
В конце марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства предложил ряд экономических и социальных мер, которые должны помочь бизнесу и простым россиянам.
В частности, он поручил с апреля 2020 года выплачивать семьям, у которых есть право на маткапитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Также глава государства потребовал усилить мероприятия по выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. По его словам, они должны начать получать деньги уже в июне, а не в июле, как планировалось изначально.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения