Путин дал поручение по выплатам россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил предоставить россиянам социальные выплаты в ускоренном порядке из-за коронавируса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам. Трансляцию выступления ведет телеканал RT.
Согласно поручению, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле.
Кроме того, Путин поручил с апреля выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Он также обратился к правительству с требованием усилить мероприятия по выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, чтобы они начали получать деньги в июне, а не в июле.
Ранее Путин объявил, что следующая рабочая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявляется нерабочей. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Он также призвал граждан не полагаться на «русский авось», и следовать рекомендации оставаться дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения