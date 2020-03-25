Путин объявил о нерабочей неделе в России

Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации. Трансляция выступления главы государства доступная на видеохостинге Youtube.
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.
Глава государства призвал граждан не полагаться на «русский авось», и следовать рекомендации оставаться дома.
Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ради обращения к россиянам глава государства отменил рабочую поездку.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения