Путин обратился к борцам с коронавирусом

Владимир Путин во время визита больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации поблагодарил медиков и ученых, которые борются с коронавирусом, за их «самоотверженный труд» во время пандемии. Трансляцию выступления российского лидера ведет RT на своем YouTube-канале.

«Хочу обратиться к медсестрам, врачам, сотрудникам скорой помощи, ученым. Вы сейчас на переднем крае помощи. Благодарю вас сердечно за самоотверженный труд», — заявил Путин.

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По словам президента, для него «абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей», поэтому он счел нужным перенести дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию и объявить в России выходные на неделю — с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

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